Presidenziali in Polonia, al secondo turno sfida tra Duda e Trzaskowski

Oggi in Polonia si è svolto il primo turno delle elezioni presidenziali, in cui gli elettori potevano scegliere tra 11 candidati. I seggi elettorali si sono chiusi alle 21 dell'orario locale (come in Italia - ndr).

Secondo gli exit poll, il 41,8% degli elettori ha votato per Duda e il 30,4% per il sindaco di Varsavia Trzaskowski.

Il secondo turno delle elezioni presidenziali, in cui Duda e Trzaskowski si sfideranno, si terrà il 12 luglio.