Media sondaggi del fine settimana: conferme o sorprese?

Come ogni fine settimana Openmedia pubblica la sua media dei sondaggi elettorali della settimana precedente, prendendo come riferimento le ricerche condotte dai maggiori istituti di ricerca italiani.

Nella media rientrano quindi i dati di Swg, di Tecné, di Ipsos, Demopolis, Ixé ed Emg.

Le posizioni dei partiti politici anche in questo sondaggio politico non variano, dimostrando che la situazione è ormai consolidata.

La Lega per Salvini Premier è secondo i sondaggi il partito “chiamato” a guidare l’Italia nella prossima legislatura (25,9%) in compagnia di Giorgia Meloni che con il 14,7% rappresenterà un peso importante per il centrodestra al governo. Forza Italia in questo schema ha il 7,4% e fa da rinforzo della maggioranza portandola a livelli che il centrodestra forse non ha mai visto prima.

Dall’altra parte c’è il Partito Democratico al 19,5%, esso rappresenta l’alternativa al centrodestra.

Mentre il Movimento 5 stelle con il suo 16,1% rappresenta l’alternativa a tutti e allo stesso tempo a nessuno, dal momento che con questi numeri se dovesse correre da solo alle prossime politiche potrebbe risvegliarsi il giorno successivo alle elezioni con un profondo dimezzamento dell’elettorato.

Sondaggio politico Openmedia: gli altri

Ed ecco gli altri partiti come vanno: Italia Viva (3,3%); Azione (2,7%); La Sinistra (2,6%); Verdi (1,9%); +Europa (1,7%).