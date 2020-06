Il mondo è "ipocrita o ignorante" quando ritiene la Cisgiordania un'area palestinese - Esperto

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha invitato Israele a rinunciare alla sua intenzione di annettere parti della Cisgiordania, azione prevista per l'inizio di luglio.

Il capo delle Nazioni Unite ha formulato tali osservazioni al Consiglio di sicurezza mercoledì, sottolineando che la mossa sarebbe devastante per la soluzione a due stati e "una grave violazione del diritto internazionale".

Ma per il professor Abraham Sion, ex presidente del Center for Law and Mass Media dell'Università Ariel, i commenti di Guterres non hanno alcun senso, semplicemente perché è stata la comunità internazionale che ha autorizzato il controllo dello stato ebraico sui territori attualmente contestati.

Le promesse fatte

Tutto ebbe inizio nel 1917, l'anno in cui fu pronunciata la dichiarazione Balfour. Questa fu fatta dal governo britannico che annunciò l'istituzione di "una casa nazionale per il popolo ebraico" in Palestina, fu il primo documento ufficiale a cementare il legame del popolo ebraico con quello che oggi è noto come Israele e l'Autorità palestinese.

Poco dopo che la Gran Bretagna vinse la prima guerra mondiale, sconfiggendo l'impero ottomano e dividendo i territori che controllava tra sé e i suoi alleati, negli anni '20 i nuovi sovrani stabilirono i loro mandati su Siria, Mesopotamia (l'attuale Iraq) e Palestina con l'idea di dare alle persone che le abitano l'indipendenza entro diversi anni.

"Fu allora che i poteri decisero di dare la Palestina agli ebrei, mentre gli arabi avrebbero ricevuto il resto del Medio Oriente", ha detto Sion.

Tuttavia, c'era un problema. Mentre gli arabi costituivano la maggioranza della popolazione in Palestina, era la minoranza ebraica che avrebbe dovuto ottenere il futuro stato indipendente. Agli arabi, "che si consideravano siriani piuttosto che palestinesi", venivano dati "diritti civili e religiosi" nell'area che consideravano loro.

Per superare questa contraddizione, Londra iniziò a incoraggiare la popolazione ebraica a immigrare in Palestina. Nel 1935, il loro numero aveva già raggiunto il 27 percento, cosa che fece infuriare gli arabi.

Nel tentativo di arrestare le ondate migratorie, gli arabi organizzarono manifestazioni e si scontrarono con le autorità britanniche e la popolazione ebraica, sforzi che alla fine portarono frutto.

Nel 1939, dopo aver realizzato che la loro presenza militare era troppo pesante per loro, Londra, che voleva calmare gli arabi, introdusse il cosiddetto Libro bianco che limitava l'immigrazione ebraica nell'area. Tuttavia, non è riuscita a bloccarla completamente.

Nel 1947, il numero degli ebrei in Palestina era già al 32% e quella tendenza crescente si rifletteva in una decisione delle Nazioni Unite, che lo stesso anno votarono sulla divisione della Palestina, dividendola in più o meno due parti uguali: israeliana e palestinese.

Sebbene la Cisgiordania non fosse inclusa nei territori designati per lo stato ebraico, e neppure Gerusalemme, la lotta degli ebrei per controllare ciò che era stato loro promesso dalla dichiarazione Balfour non è mai cessata.

"Ecco perché è sbagliato affermare che Israele occupò questa terra (quando la conquistò dalla Giordania nel 1967). Abbiamo solo rivendicato ciò che originariamente apparteneva al popolo ebraico", ha spiegato Sion.

Il mondo è "ipocrita o ignorante" sulla Cisgiordania

Il problema è che ora la comunità internazionale respinge questi fatti storici, ritiene l'esperto. "Alcune persone sono ipocrite. Conoscono i fatti ma scelgono di ignorarli; altri, e questa è la maggior parte, sono semplicemente ignoranti", ha detto, suggerendo che gli arabi lo usano per distorcere la storia, pompando miliardi di dollari nel loro propaganda.

Israele, d'altro canto, fa uno sforzo minimo per cambiare l'assioma coniato dagli arabi, investendo pochissimo in diplomazia pubblica e propaganda per "svelare la verità che è stata spazzata sotto il tappeto".

Nel 2019, ad esempio, il Ministero degli affari strategici, responsabile della difesa a favore di Israele, ha investito circa $ 27 milioni di dollari.

Un anno dopo, il budget del ministero è stato notevolmente ridotto e ora ammonta a $ 11 milioni, la metà dei quali va a pagare gli stipendi dei dipendenti dell'organismo governativo.

Per Sion, questa politica è un errore strategico. "Israele investe meno di una società di medie dimensioni nella propria promozione, quindi a meno che non cambi, il mondo continuerà a considerare la Giudea e la Samaria come aree palestinesi; e lo faranno anche alcuni israeliani".