Sondaggio politico Ipsos, il Pd sarebbe a 4 punti dalla Lega

Guardando all’ultimo sondaggio politico Ipsos pubblicato dal Corriere della Sera, la lotta per il primato è tra la Lega per Salvini Premier e il Partito Democratico. La Lega scende al 24% (-0,3%) delle intenzioni di voto degli italiani e il Pd al 20,8% (-0,8%), una distanza che appare alla portata in ipotetiche elezioni politiche in autunno come chiede Matteo Salvini.

Fratelli d’Italia è però lì al 16,3% (+0,1%) delle intenzioni di voto degli italiani preceduto con il 18% (+1,3%) dal Movimento 5 stelle.

Sorprende in questo sondaggio politico il risultato del M5s che sale addirittura del +1,3%, nonostante al suo interno le anime non siano così serene. Di recente ci sono state delle ulteriori espulsioni che hanno portato la maggioranza di governo ad avere i numeri risicati, c’è stato lo scontro tra Beppe Grillo e Alessandro Di Battista e non ultimo la bocciatura del taglio dei vitalizi agli ex parlamentari perché la proposta presentava ben 5 difetti macroscopici sul piano giuridico.

Sondaggio politico Ipsos, gli altri partiti

Forza Italia conferma il suo ruolo di rinforzo del centrodestra con il suo 7,2% (-0,2%).

Sorprende ancora il partito di Carlo Calenda che sale al 2,8% (+0,6%) e si riprende Sinistra italiana-Articolo1 che risale al 2,3% (+0,5%).

Ma è in centrodestra ad egemonizzare lo scenario politico italiano, se si votasse oggi il 47,5% del parlamento italiano si colorerebbe con il colore verde e blu dei partiti del centrodestra.

Tuttavia il centrosinistra è lì al 43,6%, mostrando comunque un sostanziale equilibrio tra i due schieramenti politici.