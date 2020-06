Nuovi ingressi nella Lega dal Movimento 5 Stelle, l'annuncio di Salvini

"Ci saranno nelle prossime settimane altri ingressi nella Lega, dai 5 Stelle ma non solo", questo l'annuncio del leader della Lega Matteo Salvini durante il tuor del partito a Bari.

"Ogni giorno ne perdono due o tre, non so quanto potranno andare avanti in questo modo" aveva precedentemente dichiarato Salvini durante un intervento in un programma su Rai3.

"Le nostre energie in Parlamento le usiamo per portare proposte" ha poi dichiarato rispondendo a una domanda sulle eventuali manovre dell'opposizione per far cadere il governo.

In diretta da Bari, dopo anni di sinistra la Puglia può cambiare.



​Nei giorni scorsi il leader del Carroccio si è espresso anche nei confronti della nuova bozza sul Piano scuola 2020-2021, dichiarando che a settembre le scuole dovrebbero ripartire senza mascherine o distanziamento, come hanno deciso altri Paesi.