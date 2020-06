Berlusconi: “L’Italia rischia per la scarsa credibilità del suo governo in Europa”

Silvio Berlusconi è intervenuto a Rai News 24 parlando dell'attuale crisi e proponendo i suoi modi per risolverla.

Il presidente di Forza Italia ha definito il Recovery Fund essenziale a questo scopo, definendo perfetta la proposta della Commissione Europea.

Il Recovery Fund è assolutamente essenziale perché l’Italia possa riprendersi dalla crisi.

​Berlusconi però si è detto fin da subito perplesso riguardo l'operato del governo, la cui possibilità di costruire le giuste alleanze sarebbe minacciata dalla sua scarsa credibilità in Europa. Un governo definito poco autorevole e per questo circondato da scetticismo.

L'ex premier ha inoltre sottolineato come non solo sia importante il ruolo dell'Europa nel risollevare le sorti dell'Italia ma anche come il nostro paese sia fondamentale per il futuro dell'Unione.

Amo troppo il mio Paese e lo difendo sempre e a ogni costo.

Trovo però in giro tanto giustificato scetticismo verso la classe politica al governo che è poco autorevole.

​Berlusconi ha espresso scetticismo anche per la scarsa propensione alla collaborazione del governo, giudicato irresponsabile nell'operare in solitudine ignorando le proposte costruttive dell'opposizione. Anche questo sarebbe all'origine della debolezza percepita dell'Italia.

Bisogna mettere intorno a un tavolo le migliori risorse del Paese.

Il problema è che la parola “collaborare” significa, anche nella sua etimologia latina, “lavorare insieme”.

​L'ex presidente del Milan ha comunque chiarito che Forza Italia e l'opposizione restano a disposizione per elaborare un piano comune per il futuro del paese.

"La nostra posizione è quella del Capo dello Stato, del governatore della Banca d'Italia, del presidente di Confindustria: bisogna mettere intorno a un tavolo le migliori risorse del Paese, quelle politiche, quelle dell'economia, quelle sindacali, quelle imprenditoriali, quelle della cultura, dell'università e insieme elaborare un piano per il futuro del Paese".

Il Recovery Fund è appunto un fondo che ha il compito di emettere i Recovery Bond, titoli di debito comune. Inizialmente elaborato e proposto dalla Francia, invocato a più riprese anche dall'Italia, ha il fine ultimo di favorire la ripresa dei paesi europei più colpiti dal coronavirus per garantire la ripresa economica dell'Eurozona.