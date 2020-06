Improbabile che UE e i paesi arabi agiranno contro Israele per annessione Cisgiordania - Esperto

Il 1 ° luglio, l'incorporazione parziale della Cisgiordania può essere messa ai voti conformemente all'accordo tra il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa e il vice primo ministro di Israele Benny Gantz. Resta da chiedersi quali parti della sovranità israeliana verranno applicate per prime.

Mercoledì, Netanyahu avrebbe presentato a Gantz quattro diverse opzioni per l'incorporazione dei territori, una mossa quasi simbolica all'estensione della sovranità israeliana al 30% della Cisgiordania (che copre la Valle del Giordano e tutti i 132 insediamenti israeliani), azione approvata dagli Stati Uniti nel piano di pace in Medio Oriente di Donald Trump. Da parte sua, il vice premier ha dichiarato che si oppone all'annessione dei territori abitati da un gran numero di arabi palestinesi e ha insistito sul fatto che a coloro che vivono nelle aree annesse sarebbe stata concessa la cittadinanza israeliana, secondo quanto affermato il Times of Israel.

Gantz apparentemente è pronto per una eventuale vittoria di Biden alle presidenziali USA

"Non c'erano piani per estendere le leggi israeliane a nessuna parte della Giudea e della Samaria (Cisgiordania) con la popolazione araba", sostiene Avigdor Eskin, pubblicista israeliano e commentatore politico. "Netanyahu vuole annettere alcune aree a zero popolazione araba con il pieno sostegno dell'amministrazione Trump. Ironia della sorte, Gantz e il suo partito diviso sono più cauti rispetto al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti."

Secondo il pubblicista, Netanyahu "sarà pronto per i compromessi" perché anche l'annessione simbolica aprirà le porte all'attuazione del piano di Trump delineato nel gennaio di quest'anno.

Apparentemente, Gantz non ha escluso una potenziale vittoria dal presunto candidato democratico Joe Biden nel novembre 2020, con tutte le possibili conseguenze che potrebbe portare, presume il commentatore. All'inizio della settimana, 115 democratici della camera dei rappresentanti hanno scritto una lettera aperta esprimendo preoccupazione per la decisione d'Israele d'incorporare alcuni territori della Cisgiordania.

Israele non ha "motivi di preoccupazione" sugli avvertimenti dei paesi musulmani

Allo stesso modo, prima del voto del 1° luglio, un certo numero di paesi arabi e la Turchia hanno espresso la loro opposizione alla mossa. Anwar Gargash, ministro degli affari esteri degli Emirati Arabi Uniti, ha avvertito durante il suo discorso di mercoledì al Middle East Institute di Washington che il piano potrebbe minare la "soluzione a due stati" per israeliani e arabi palestinesi. Da parte sua, l'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti presso gli Stati Uniti, Yousef al-Otaiba, ha scritto nel suo articolo per la testata israeliana Yedioth Ahronoth che l'estensione della sovranità israeliana "danneggerebbe tutte le aspirazioni israeliane a migliorare i legami di sicurezza, economici e culturali con il mondo arabo e gli Emirati Arabi Uniti".

"Israele non ha motivo di preoccuparsi", afferma Eskin commentando le crescenti critiche da parte degli stati dominati dai musulmani. "La popolazione araba locale trarrà vantaggio da questa mossa solo economicamente. Questo porterà per loro nuovi posti di lavoro nei vicini quartieri ebraici. Pertanto, le proteste interne saranno insignificanti come nel caso di Gerusalemme e le alture del Golan".

Si aspetta che la dura retorica di Ankara e di alcuni paesi musulmani, incluso l'Iran, continuerà, ma "non riusciranno a creare alcun vero problema per Israele".

"Non saranno supportati dalle masse arabe all'interno di Israele", afferma il pubblicista israeliano. "Nonostante quanto affermerà Mahmud Abbas, Israele non priverà gli arabi locali di nulla, ma migliorerà solo le loro condizioni di vita".

L'accordo del secolo e il riconoscimento di Gerusalemme come capitale d'Israele

Il 28 gennaio 2020, Donald Trump ha reso pubblico il cosiddetto "accordo del secolo" prevedendo in particolare la sovranità di Israele su aree chiave della Giudea e della Samaria, i nomi biblici delle due regioni che compongono la Cisgiordania. La mossa è stata preceduta dall'annuncio del segretario di Stato Mike Pompeo, nel novembre 2019, secondo cui Washington non considera più gli insediamenti israeliani in Cisgiordania "incompatibili con il diritto internazionale". Sia il piano di pace di Trump che le osservazioni di Pompeo sono state oggetto di pesanti critiche da parte delle Nazioni Unite, dei principali Stati membri dell'UE e dei paesi arabi, che considerano illegali gli insediamenti israeliani.

In precedenza, Washington ha riconosciuto Gerusalemme come capitale d'Israele e poi ha riconosciuto le contestate Alture del Golan come parte d'Israele attraverso un proclama presidenziale firmato nel marzo 2019. Le suddette mosse hanno scatenato una tempesta di critiche da parte dei paesi arabi, ma non si sono tradotte in azioni significative contro gli ebrei stato.