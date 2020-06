Dl Elezioni, il Senato approva con 158 voti ed è legge

Quest’oggi il numero legale c’è stato anche se di misura. Con 158 voti favorevoli il dl Elezioni incassa la fiducia del Senato dopo il passo falso di ieri quando la votazione è stata annullata per la mancanza del numero legale di senatori (149 i votanti effettivi, mentre il numero legale richiesto è di 150).

In aula presenti in 162 con il centrodestra che abbandona in massa per testare se la maggioranza ha i numeri per trasformare da sola in legge il Dl Elezioni.

Secondo l’Ansa la maggioranza si è incontrata prima del voto in modo informale e in un clima sereno.

La polemica sull’errore tecnico

Prima delle votazioni la presidente del Senato Casellati viene raggiunta da critiche per quanto accaduto ieri.

Pronta la sua risposta alle accuse e polemiche:

“C’è stato un errore non imputabile a nessuno. Ho appreso ieri sera alle 20.45 che c’era stato questo problema. Mi si può dure tutto ma che si imputi alla presidenza un errore informatico mi pare eccessivo”.

E per quanto riguarda la mancanza del numero legale la Casellati ha fatto notare:

“Se mancava una maggioranza non è attribuibile alla presidenza”.