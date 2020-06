Troppi turisti tra i canali: ad Amsterdam una petizione per limitare il numero dei turisti

Ad Amsterdam la petizione che invita le autorità locali ad imporre quote per il numero dei turisti è stata fermata da oltre 18 mila utenti. Lo riferisce il portale DutchNews.nl.

Il documento propone di introdurre un limite ai soggiorni dei turisti per i prossimi cinque anni, un divieto di apertura di nuovi hotel e di alloggi in affitto per coloro che sono in vacanza. Un’altra proposta è aumentare le imposte turistiche.

Qualora la petizione raccolga 27 mila firme, il consiglio comunale sarebbe costretto a tenere un referendum su questo argomento.

Nel frattempo i viaggiatori stanno lentamente tornando nei Paesi Bassi. Il governo ha affermato che attende gli ospiti dalla maggior parte dei paesi europei, ad eccezione del Regno Unito e della Svezia.

Tuttavia, per i turisti dai paesi dell'UE ci sono alcune regole:

devono prenotare un alloggio in anticipo e rispettare le norme di distanziamento sociale imposte dalle autorità locali.

I turisti extracomunitari non hanno possibilità di visitare l'Olanda almeno fino al primo luglio.

In precedenza l'Alto rappresentante dell'UE Josep Borrell aveva affermato che Bruxelles suggerirà agli stati membri di avviare la riapertura graduale delle loro frontiere esterne ai viaggiatori extracomunitari dal primo luglio.