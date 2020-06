Berlusconi sugli Stati Generali: "Sono solo una passerella mediatica"

L'ex presidente del Consiglio è tornato sul motivo della sua rinuncia alla partecipazione agli Stati Generali dell'Economia organizzati dal governo e, in particolare, dal premier Conte:

"Al principio ero disposto anche a considerare l'idea di partecipare agli Stati generali voluti da Giuseppe Conte. Ho rinunciato quando ho visto di cosa si trattava in concreto: non un tavolo di lavoro comune, ma una passerella mediatica", è stata l'accusa del Cavaliere.

Berlusconi ha poi ribadito che Forza Italia ha sempre dimostrato la propria disponibilità ad una sinergia con l'esecutivo, che tuttavia non è stata in qualche modo ricambiata:

"Noi siamo sempre disposti a collaborare, mentre il governo ritiene di essere autosufficiente", ha concluso.

La seconda giornata degli Stati Generali dell'Economia

Ieri, al termine della seconda giornata di lavoro agli Stati Generali il presidente del Consiglio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto il punto rispetto alla giornata trascorsa in una conferenza stampa insieme al ministro dell'Economia e Finanze Gualtieri e al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Catalfo.

In questa occasione, il premier ha sottolineato l'importanza per l'esecutivo di fare sì che i lavoratori non siano abbandonati e ha promesso di mettere in campo una politica molto onerosa per prevenire la disoccupazione.