Blindata Villa Pamphili, 700 tra tiratori scelti e artificieri a protezione degli Stati Generali

Villa Pamphili, la sede istituzionale che Giuseppe Conte ha scelto per “celebrare” gli Stati Generali dell’economia italiana, è blindata da 700 agenti tra cui vi sono i tiratori scelti, gli artificieri e pattuglie a cavallo tra i prati esterni per evitare incursioni da parte di manifestanti.

Sì perché in piazza contro gli Stati Generali ci sono i Cobas a cui quella che giornalisticamente è stata definita una “kermesse” non piace. E non piace neppure alle opposizioni che non parteciperanno.

Così come non piace e ad altri suona strana, la presenza dei leader europei a partire dalla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Insicura la partecipazione della presidente della Bce Christine Lagarde, mentre sono presenti e stanno parlando proprio ora David Sassoli presidente del Parlamento europeo e il Commissario UE agli Affari economici Paolo Gentiloni.

Il programma di oggi

Gli interventi in scaletta questa mattina riguardano i leader politici europei, con il presidente Michel che chiuderà la mattinata poco dopo mezzogiorno.

Poi si riprenderà al pomeriggio, senza pranzo a buffet come voluto da Conte. Alle ore 14.30 è previsto l’intervento del governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, quindi sarà la volta del segretario generale dell’Ocse Ángel Gurría (ore 15.00).

Alle 15.30 prenderà la parola la direttrice operativa del Fmi Kristalina Georgieva, mentre alle 16.30 inizieranno i lavori veri e propri con il primo panel ‘Policy i nthe Post-Covid world: challenges and opportunities’ a cui parteciperanno professori della Harvard Business School e professori emeriti del MIT.

Da notare che le autorità europee non giungeranno in Italia, ma i loro interventi sono programmati in videoconferenza.