L'America di Trump potrebbe incorrere nello stesso destino dell'Unione Sovietica - Storico francese

Quello che è iniziato come un anno promettente per Donald Trump è stato presto rovinato da una crisi sanitaria ed economica, nonché da gravi disordini civili. Un esperto francese ritiene che ciò sia simile a quello che è successo all'Unione Sovietica prima del suo crollo.

Lo storico ed editorialista Nicolas Baverez ha predetto che gli Stati Uniti incontreranno il destino del suo ex nemico, l'Unione Sovietica.

Baverez ha dichiarato in un articolo di opinione per Le Figaro che "la rabbia sta lacerando gli Stati Uniti e distruggendo la sua leadership".

“Poco più di trenta anni dopo il crollo dell'URSS, gli Stati Uniti a loro volta minacciano di disintegrarsi, dando credito a Tocqueville che ha sottolineato che le democrazie muoiono più a causa delle loro istituzioni corrotte di demagoghi e cittadini che perdono il senso civico sotto l'effetto dell'individualismo piuttosto che per sconfitte militari", ha scritto.

Secondo Baverez questo è dovuto in parte alla visione debole del presidente Donald Trump, che ha impegnato la nazione in una "strategia suicida soppesando una nuova guerra fredda con una nazione lacerata e tagliata fuori dai suoi alleati europei e asiatici".

Sostiene che questa strategia era l'opposto di quello che Harry Truman adoperò durante la sua amministrazione per cercare di contenere le ambizioni geopolitiche sovietiche. Truman adottò la cosiddetta Dottrina Truman, una politica estera che abbandonò l'isolazionismo per un ruolo proattivo nel sopprimere la diffusione del comunismo e contribuì a ricostruire l'Europa occidentale del dopoguerra sotto il Piano Marshall.

Gli Stati Uniti ora stanno affrontando quattro crisi contemporaneamente, continua Baverez. La prima è la pandemia di coronavirus, che ha ucciso oltre 110.000 persone negli Stati Uniti (il bilancio delle vittime più alto al mondo), causando disoccupazione da record e sembra destinata a cancellare il 6,5% dall'economia della nazione quest'anno.

Un'altra crisi è rappresentata dalle proteste per l'uccisione di George Floyd. Il diffuso oltraggio per la brutalità della polizia ha portato a disordini civili che non si vedevano dagli anni '60 e ha riacceso il movimento Black Lives Matter contro il razzismo.

Manifestazioni violente si sono diffuse in tutti i 50 stati e nel Distretto di Columbia, con la polizia che ha arrestato oltre 10.000 persone in tutta la nazione. Il "populismo" di Donald Trump e le minacce per ristabilire l'ordine con l'aiuto dell'esercito sembra provocare ulteriore caos negli Stati Uniti, ha suggerito Baverez.

Lo storico ha anche messo in evidenza i tentativi da parte di Trump di aggirare il Congresso, che secondo lui sta distruggendo il sistema di controlli e di bilanciamento costituzionali. L'amministrazione Trump ha sfidato i democratici più di una volta durante la sua presidenza, dal bloccare le citazioni in giudizio alla promozione di controversi accordi sulle armi.

Nonostante i problemi che l'America ha incontrato nell'ultimo anno del primo mandato di Donald Trump, Baverez crede che il tycoon possa essere rieletto a novembre a causa della debolezza del suo unico rivale rimasto, Joe Biden.

I sondaggisti affermano che l'approvazione pubblica per Donald Trump è diminuita nel corso delle ultime quattro settimane a causa della gestione da parte della sua amministrazione della pandemia e delle proteste per l'uccisione di George Floyd, con Biden che sta guadagnando terreno a livello nazionale e in vari stati.

Secondo una media dei sondaggi di RealClearPolitics, Biden ha un vantaggio nazionale dell'8% su Trump, il suo più grande vantaggio dalla fine dello scorso anno.