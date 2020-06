Renzi: Salvini a gestire Covid-19 ‘avrebbe fatto il Bolsonaro de noantri’

Matteo Renzi, capo politico di Italia Viva, sembra non avere dubbi sulla eventualità che Salvini avrebbe potuto essere a capo del governo che avrebbe dovuto gestire l’emergenza sanitaria.

“Salvini sarebbe stato peggio di questo governo, avrebbe fatto il Bolsonaro de noantri. Ma quota 100 e rdc (Reddito di cittadinanza, ndr) sono cose vergognose che fanno male al Paese, e le hanno votate M5S e Lega”, ha detto Renzi ospite di Circo Massimo la trasmissione radiofonica di Radio Capital.

Renzi spazia molto sui temi più caldi del momento e a proposito dei sondaggi politici che spesso danno il suo partito molto indietro rispetto ai partiti principali dice:

“Un politico che sta dalla mattina alla sera a seguire i sondaggi non è un politico ma il concorrente di un reality show."

La frase di Bonomi

Sulla frase di Bonomi, peraltro pronunciata alcune settimane fa, Renzi afferma che il tono è stato eccessivo, e poi aggiunge: “ma non c'è dubbio che la politica se non fa le cose per bene combina dei danni. La frase, non utilizzata per propaganda politica, è corretta."

Bonomi, nuovo presidente degli industriali italiani, aveva affermato che l’attuale governo potrebbe fare più danni all’economia di quelli che ha fatto la pandemia.

L’affondo sul caso Regeni

Per quanto riguarda la morte in Egitto del ricercatore italiano Giulio Regeni, Matteo Renzi assume una posizione molto netta che chiama in causa anche il Regno Unito.

“Credo che sia arrivato il momento che tutti tirino giù le carte sulla vicenda Regeni: è giusto che si chieda chiarezza agli egiziani, e mi permetto di dire che è arrivato il momento che gli inglesi dicano la verità.”