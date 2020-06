Premier iracheno denuncia tentativo pianificato per ucciderlo

Il premier iracheno Mustafa Al-Kadhimi ha annunciato di aver ricevuto informazioni dalle forze di sicurezza in merito a un attentato pianificato contro la sua vita.

Lo stesso capo del governo iracheno ha descritto l'informazione come intimidazione e ricatto. Intende "lavorare per l'Iraq fino all'ultimo respiro".

Il 9 aprile il presidente Barham Salih ha nominato il direttore dei servizi segreti Mustafa al-Kadhimi come premier, conferendogli il mandato per formare un governo. Il 7 maggio il parlamento iracheno ha approvato la squadra proposta da al-Kadhimi, sebbene alcuni candidati in vari ministeri siano stati bocciati. In particolare i deputati hanno declinato i candidati alla guida dei ministeri del Commercio, Giustizia e Agricoltura, mentre è stato rinviato il voto sui dicasteri del Petrolio e degli Esteri.

Al-Kadhimi ha sostituito l'ex primo ministro Adel Abdul Mahdi, che si è dimesso alla fine dell'anno scorso in mezzo alle proteste antigovernative, in cui diverse decine di manifestanti sono rimasti uccisi.