Iran: petroliere iraniane che consegnano petrolio in Venezuela sono grande dimostrazione di forza

Il maggiore generale Hossein Salami, il comandante in capo del Corpo della Guardia rivoluzionaria islamica iraniana (IRGC), ha elogiato la decisione della Repubblica islamica d'inviare petroliere in Venezuela di fronte alle minacce statunitensi di agire contro Teheran e Caracas.

"Abbiamo messo in mostra la nostra potenza e la nostra più grande dimostrazione di forza è stata l'imposizione della nostra volontà e la navigazione attraverso gli alti mari dal Golfo Persico verso il Venezuela", ha detto Salami ai giornalisti mercoledì.

Ha anche sostenuto che attualmente l'Iran "sta assistendo al rapido declino dei nostri grandi nemici, in particolare degli Stati Uniti".

Le osservazioni arrivano dopo che il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Abbas Mousavi ha indicato la volontà di Teheran di proseguire con le sue spedizioni di petrolio in Venezuela se "Caracas chiederà altre forniture dall'Iran".

Cinque petroliere iraniane sono arrivate in Venezuela

Mousavi ha parlato dopo che le cinque petroliere iraniane, la Clavel, la Faxon, la Fortune, la Forest e la Petunia, a maggio hanno consegnato più di un milione di barili di petrolio in Venezuela, colpiti da una grave carenza di carburante causata dalle sanzioni statunitensi.

La dichiarazione è seguita al Wall Street Journal citando funzionari statunitensi senza nome che affermano dal mese scorso che l'amministrazione Trump sta prendendo in considerazione nuove sanzioni e "altre misure legali per interrompere le esportazioni di petrolio iraniano in Venezuela", in risposta a ciò che Washington vede come i tentativi di Teheran "di farsi strada in America Latina".

Mentre la Casa Bianca non ha confermato il rapporto, Mousavi, da parte sua, ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero "subire ripercussioni derivanti da qualsiasi misura impensabile che potrebbero prendere" contro le petroliere iraniane legate al Venezuela.

"Se gli americani dovessero prendere qualsiasi misura contro il movimento libero e legale delle nostre navi, dovranno affrontare la nostra risposta decisiva", ha detto Mousavi al momento.

L'avvertimento è arrivato dopo che l'Iran ha negato quelle che ha descritto come accuse "infondate" dal rappresentante speciale degli Stati Uniti per il Venezuela Elliott Abrams, che ha affermato che Teheran sta fornendo a Caracas le attrezzature necessarie per riavviare le raffinerie del paese sudamericano in cambio di oro dalle riserve venezuelane.

Sia l'Iran che il Venezuela sono sotto le sanzioni statunitensi

Washington ha iniziato a introdurre severe sanzioni economiche contro l'economia venezuelana nel 2018, nel tentativo di estromettere il presidente eletto democraticamente Nicolas Maduro.

Per quanto riguarda l'Iran, gli Stati Uniti hanno ripristinato le misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica a maggio 2018, quando il presidente Trump ha annunciato il ritiro unilaterale di Washington dall'accordo nucleare iraniano del 2015, noto anche come Piano d'azione comune congiunto (PACG). Esattamente un anno dopo, Teheran ha affermato di aver iniziato a sospendere alcuni dei suoi obblighi relativi al PACG.