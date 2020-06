Apertura frontiere Ue: Sanchez e Conte inviano lettera a Von der Leyen

I premier di Italia e Spagna, Giuseppe Conte e Pedro Sanchez, chiedono a Ursula Von der Leyen di prendere in mano la questione delle riapertura delle frontiere interne perché non ci siano discriminazioni.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, tra i Paesi più colpiti dalla pandemia, scrivono alla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen per chiedere criteri comuni sulla riapertura delle frontiere in Europa.

Il ritorno dell’Unione Europea alla normalità richiede, sui movimenti alle frontiere, criteri condivisi, trasparenza e pieno coordinamento. Questo l’obiettivo della lettera che ho inviato, insieme a @sanchezcastejon, alla Presidente della @EU_Commission @vonderleyen https://t.co/6kAroT5OjS — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 5, 2020

​Anche il premier Pedro Sanchez ha reso noto la notizia attraverso un tweet nel quale si legge:

“L'eliminazione delle restrizioni alle frontiere nell'UE deve essere effettuata in modo coordinato, sulla base di criteri comuni e trasparenti. Ho inviato, insieme a @GiuseppeConteIT, una lettera all’@EU_Commission in modo che la transizione alla Nuova Normalità in Europa sia sicura”.

I due premier nella lettera chiedono una azione coordinata dall’Unione europea che non sia discriminatoria come sta avvenendo in questo momento con accordi bilaterali sulla riapertura delle frontiere interne dell’Ue.

Sulla sicurezza sanitaria i due capi di governo chiedono che il Centro europeo per il controlli e la prevenzione delle malattie abbia un ruolo guida, nel definire al più presto criteri comuni che tutti gli Stati membri devono scrivere e adottare insieme.