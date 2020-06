Renzi su durata Governo Conte: Gode della nostra fiducia, si voterà nel 2023

Matteo Renzi rassicura Conte, il governo durerà fino al 2023 a patto che si scelga la politica e non il populismo. E poi dice di aver condiviso il 95% del discorso di ieri.

Matteo Renzi presenta il suo nuovo libro alla presenza dei ministri Teresa Bellanova e Elena Bonetti, e ne approfitta per parlare della durata del governo Conte di cui il suo partito fa parte.

“Un cambio di governo non lo vedo all’orizzonte – afferma –, c’è un presidente del Consiglio che gode della fiducia parlamentare, una maggioranza cui noi partecipiamo”.

Quindi, per essere ancora più chiaro:

“La legislatura durerà fino al 2023” e per quanto riguarda il discorso di Giuseppe Conte di ieri sera, Renzi ha detto che le sue considerazioni “sono condivisibili, sui temi posti siamo assolutamente d’accordo, ci troviamo al 95%”.

Il 5% su cui Renzi non si trova riguarda il populismo. Se si sceglie la politica il governo durerà questa è la sua posizione.

L’Italia ce la farà

E sull’Italia Renzi è sicuro che ce la farà, che sarà capace di rialzarsi, “ce la deve fare”.

Il post coronavirus può essere “la più straordinaria opportunità per rimettersi in carreggiata” aggiunge.

E propone la sua ricetta per l’Italia che dovrà passare per la fusione delle grandi imprese strategiche italiane a partecipazione statale come Fincantieri e Leonardo, ed ancora Snam e Terna.

Renzi vorrebbe anche che gli operai potessero partecipare agli utili delle aziende e nelle più grandi ci vedrebbe bene un operaio nominato membro del cda.

Video presentazione libro Matteo Renzi