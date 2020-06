Giorgio Mulè di Fi su discorso di Conte: ‘Ascoltato vaniloquio’

Giorgio Mulè attacca il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e lo etichetta come 'vaniloquio' poi si domanda dove sono i 500 superconsulenti che ha nominato.

Il portavoce di Forza Italia Giorgio Mulè attacca il discorso di Giuseppe Conte di ieri sera sulla ripartenza dell’Italia nella Fase 3. Mulè afferma che il presidente del Consiglio sia “totalmente insufficiente nell’approccio” alla politica industriale necessaria al paese.

E attacca anche la Task Force composta da 500 consulenti “di cui si è circondato per disegnare la mappa della ripartenza”, Mulè si domanda “che fine ha fatto, dove sono?” se il presidente del Consiglio “ha sentito l’esigenza di richiamare le menti ‘illuminate’ del Paese”?

Da Conte abbiamo “ascoltato vaniloquio”, ma aggiunge il deputato, “avevamo la speranza di un nuovo approccio del governo” e così non è stato.

Rapida sintesi della conferenza secondo Mulè

“Rapida sintesi dell’ennesima #conferenzastampa: le chiacchiere stanno a mille, i fatti a zero. Devono ancora fare tutto. Sembra un discorso alle Camere di inizio mandato... mentre gli italiani non vedono un euro da marzo, le imprese chiudono, i ristoranti non riaprono, le famiglie sono sul lastrico e i disoccupati aumentano. Ah, giusto, ‘ci meritiamo il sorriso e l'allegria’. Dai su”.

Lo ha scritto il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè su Facebook.

Berlusconi e il Mes

Tra le proposte avanzate da Forza Italia vi è quella di Silvio Berlusconi che spinge affinché l’Italia utilizzi la linea di credito senza condizionalità messa in campo dall’Ue attraverso il Meccanismo europeo di stabilità (Mes).

La linea di credito è un buon strumento per l’Italia perché non prevede trojka, il prestito ha un basso interesse e la restituzione è su un tempo molto lungo.

L’unico controllo riguarda l’impiego dei fondi in ambito sanitario.