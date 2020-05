Pechino: Cina e India non hanno bisogno della mediazione USA nelle controversie sui confini

Pechino e Nuova Delhi non hanno bisogno della mediazione degli Stati Uniti nella disputa sul confine tra i due paesi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian durante una riunione di venerdì.

"La posizione di Pechino sulla questione del confine sino-indiano è chiara e immutabile ... Al momento, la situazione generale al confine tra Cina e India è stabile e sotto controllo", ha detto Zhao ai giornalisti.

Il diplomatico ha aggiunto che la Cina e l'India hanno i propri meccanismi e canali di comunicazione per risolvere la crisi.

"Siamo in grado di risolvere adeguatamente le questioni bilaterali (di frontiera) attraverso il dialogo e le consultazioni, non abbiamo bisogno di interventi di terzi", ha osservato il portavoce.

L'offerta di mediazione di Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato mercoledì che gli Stati Uniti hanno informato l'India e la Cina della sua volontà di mediare la disputa di confine decennale. Trump ha anche affermato il giorno successivo di aver contattato il Primo Ministro indiano Narendra Modi, che sembrava non essere di buon umore per il "grande conflitto" con la Cina.

La scorsa settimana, i media indiani hanno riferito che Nuova Delhi e Pechino avevano dispiegato ulteriori truppe nell'area di confine nel Ladakh, una regione amministrata dall'India come territorio sindacale, a seguito di violenti scontri avvenuti dal 5 al 6 maggio, quando circa 250 indiani e le truppe cinesi sono impegnate in scontri sulla riva settentrionale del lago Pangong nel Ladakh, un'area che è stata oggetto di controversie tra Pakistan, India e Cina per decenni. I soldati di entrambe le parti hanno riportato ferite e gli scontri sono continuati negli ultimi giorni.

I due paesi del Sud e dell'Est asiatico non hanno un confine segnato ma piuttosto una cosiddetta linea di controllo effettivo, che è stata creata dopo la guerra del 1962 tra i due paese e ha provocato numerosi conflitti di confine nei decenni successivi.