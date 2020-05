Trump: militari sono pronti al 100% per intervenire in Minnesota

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha assicurato al governatore del Minnesota Tim Walz che i militari sono pronti a fornire assistenza e reprimere i disordini in corso a Minneapolis, se le autorità locali non riusciranno e riprendere il controllo della città.

Rivolte e saccheggi diffusi sono stati provocati dalla morte di George Floyd, un uomo afroamericano che è stato affrontato da diversi poliziotti prima di essere bloccato a terra per il collo per poi successivamente morire in custodia della polizia lunedì.

Walz ha già firmato un ordine esecutivo che attiva la Guardia Nazionale per "proteggere la sicurezza degli abitanti del Minnesota e mantenere la pace sulla scia della morte di George Floyd".

“È tempo di ricostruire. Ricostruire la città, ricostruire il nostro sistema giudiziario e ricostruire il rapporto tra le forze dell'ordine e coloro che sono incaricati di proteggere. La morte di George Floyd dovrebbe portare alla giustizia e al cambiamento sistemico, non più alla morte e alla distruzione. Come ha detto la famiglia di George Floyd, "Floyd non vorrebbe che le persone si facessero male. Ha vissuto la sua vita proteggendo le persone. Mettiamoci insieme per ricostruire, ricordare e cercare giustizia per George Floyd", ha detto.

Nel frattempo, il generale della guardia nazionale del Minnesota Jon Jensen ha dichiarato in un tweet che sono "pronti a rispondere alla richiesta del governatore. Attualmente stiamo procedendo all'assegnazione e alla preparazione delle unità per rispondere".

La morte di George Floyd

Le proteste sono scoppiate a Minneapolis martedì, un giorno dopo che la morte di Floyd in uno scontro con la polizia è stata ripresa in un video. Nel video, Floyd, un uomo afroamericano di 46 anni, è stato affrontato da diversi poliziotti e uno di loro si inginocchia sul collo per diversi minuti mentre Floyd sta afferma di non riuscire respirare. La polizia stava rispondendo a una chiamata di un negozio di alimentari locale, che sosteneva che il buttafuori del locale notturno disoccupato aveva tentato di pagare usando una banconota contraffatta.

Dopo che il video dell'incidente è emerso online e rapidamente è diventato virale, sono scoppiate le proteste, con migliaia di persone che hanno distrutto il distretto locale in cui lavoravano gli agenti rispondenti e sono stati saccheggiati i negozi al dettaglio locali, che sono stati successivamente licenziati; sono stati anche saccheggiati i negozi al dettaglio locali. La polizia ha risposto alle proteste con un uso di gas lacrimogeni e ha sparato tra le folle le cosiddette munizioni non letali.