Conte propone all'Onu di ridurre il debito dell'Africa

Intervenendo ad un evento delle Nazioni Unite, il premier Conte ha chiesto di aiutare l'Africa e i Paesi in via di sviluppo.

Intervenendo all’evento ‘Financing for development in the era of covid-19 and beyond’ promosso da Nazioni Unite, Canada e Giamaica, il premier Conte ha rilevato l'imponenza della crisi a seguito della pandemia di coronavirus, che "minaccia la salute pubblica ma sfida anche i nostri sistemi sociali ed economici", suggerendo di sfruttare questa situazione negativa per capovolgerla al meglio.

"Il virus ha mostrato la nostra fragilità globale. Dobbiamo ora rafforzare la nostra capacità di ripresa e i nostri sistemi sanitari, ma anche proteggere e ricostruire, su nuove basi, il nostro tessuto sociale ed economico. Dobbiamo trasformare questa crisi in un'opportunità per trasformare le nostre società".

Secondo il capo del governo italiano, la solidarietà per affrontare l’emergenza coronavirus deve essere mondiale.

In particolare i Paesi in via di sviluppo e l’Africa "hanno bisogno ora, più che mai, di uno spazio fiscale aggiuntivo. In questo spirito, l'Italia ha promosso e aderito all'iniziativa di sospensione del debito del G20. Siamo pronti a sostenere ulteriormente la sostenibilità del debito e garantire la riduzione del debito".

Durante il suo intervento Conte ha evidenziato la battaglia in prima linea dell'Italia contro la pandemia.

"Sin dall'inizio, l'Italia è stata in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Durante l'apice della crisi, abbiamo ricevuto un grande aiuto dai nostri partner e amici internazionali. In cambio, vogliamo dare un contributo chiave ai nostri sforzi collettivi, come abbiamo dimostrato con il lancio e il finanziamento di 'Access to Covid-19 Tools Accelerator'. Questa è solidarietà in azione".

Secondo i dati dell'Istituto Hopkins, nel mondo sono stati registrati oltre 5,8 milioni di casi di Covid-19, di questi 358mila circa sono stati i decessi, mentre oltre 2,5 milioni sono state le guarigioni.