Jair Bolsonaro accusa i rivali di tentare di spodestarlo soffocando la libertà di parola

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha accusato i suoi oppositori politici di aver organizzato dei raid della polizia contro i suoi sostenitori online nel tentativo di deporlo.

La Corte Suprema del paese lo scorso anno ha lanciato un'indagine criminale sulle "notizie false e minacce su Internet" contro i tribunali, i loro membri e i loro familiari.

Mercoledì la polizia federale ha fatto irruzione nelle case e negli uffici di alcuni sostenitori di Bolsonaro in cinque stati e nel Distretto Federale che incorpora la capitale, Brasilia, come parte dell'indagine.

Si dice che le persone prese di mira dai raid includono il legislatore di San Paolo Douglas Garcia, l'ex deputato Roberto Jefferson e il blogger Allan dos Santos, nonché gli imprenditori Edgar Corona e Luciano Hang.

Carlos Bolsonaro, il figlio del presidente brasiliano, ha definito le indagini come "incostituzionali, politiche e ideologiche", mentre il consigliere presidenziale Filipe Martins ha lamentato il fatto che coloro che sono stati presi di mira sono "trattati come criminali per aver osato esprimere opinioni che non piacciono all'establishment".

Bolsonaro si è scontrato con la Corte Suprema per le sentenze che limitavano la sua autorità, inclusa quella di aprile che conferiva ai governatori statali il potere d'imporre restrizioni al coronavirus nonostante i suoi piani di riapertura del Paese.

Proprio come Bolsonaro, i suoi sostenitori hanno spesso criticato le sentenze e i giudici, mettendo in scena piccoli raduni davanti al tribunale (il presidente ne ha persino guidato uno personalmente questo mese).

Allan dos Santos crede che la sua casa sia stata perquisita perché una volta ha detto che un giudice della Corte Suprema dovrebbe essere arrestato.

La corte il mese scorso ha anche aperto un'indagine separata sui presunti tentativi di Bolsonaro di interferire con la polizia federale. Il presidente nega di aver commesso un errore.