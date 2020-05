Sondaggi Politici: gli italiani hanno fiducia in Conte e Zaia

Gli italiani sembrano avere molta fiducia in Giuseppe Conte e Luca Zaia, stando all'ultimo sondaggio politico pubblicato da poco. Per quanto riguarda i partiti ci sono sorprese.

Ai poli opposti in quanto a schieramento politico e carriera politica, Giuseppe Conte e Luca Zaia sono tuttavia i politici italiani più graditi del momento secondo il recente sondaggio dell’Istituto Ixè preparato per la trasmissione televisiva Carta Bianca di Rai 3.

Nel governatore della Regione Veneto ha fiducia il 51% del campione intervistato, mentre nel presidente del Consiglio ripone la sua fiducia il 59% del campione confermando per la quinta settimana consecutiva l’ottimo gradimento della figura di Conte tra l’elettorato italiano.

Dietro queste due cariche politiche troviamo Giorgia Meloni (33%) di Fdi e poi Matteo Salvini con il 30%. Quest’ultimo precede l’ex socio di governo Luigi di Maio che ottiene il 27% della fiducia e ancor meno fiducia ottiene Nicola Zingaretti (25%).

Agli ultimi posti Silvio Berlusconi, del quale si fida il 22% degli italiani. Ma il personaggio politico che ottiene il livello più basso di fiducia è Matteo Renzi con il 10%.

Sondaggi politici: andamento dei partiti

I dati del sondaggio politico pubblicato dall’Istituto Ixè fanno un po’ a cazzotti con l’andamento rilevato da Swg per La7, infatti, mentre quest’ultimo dava la Lega in diminuzione, il primo vede la Lega in buona ripresa.

Ecco i dati del sondaggio Politico Ixè. La Lega di Salvini è al 25,3%, il Partito Democratico al 20,9%, mentre il Movimento 5 stelle guadagna terreno portandosi al 17,5%.

Fratelli d’Italia scende al 14,3%, invece sale Forza Italia al 7,4%.

Staccati tutti gli altri partiti minori con La Sinistra al 2,4% a pari merito con Europa Verde, quindi +Europa di Emma Bonino all’1,6% e quasi in fondo all’1,5% delle intenzioni di voto troviamo Italia Viva di Matteo Renzi a pari merito con Azione di Carlo Calenda.