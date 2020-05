Vicenda Open Arms, Italia Viva non partecipa a voto per processo a Salvini

Alla Giunta per le autorizzazioni del Senato, che dovrà decidere se autorizzare il processo per Matteo Salvini in riferimento alla vicenda Open Arms, il partito di Matteo Renzi Italia Viva si chiama fuori e decide di non votare.

Secondo i senatori di Iv, se reato ci fu, allora esso non è riferibile solo all’ex ministro dell’Interno, ma ha responsabilità più ampie.

Italia Viva non evince “dal complesso della documentazione prodotta” dai magistrati che Matteo Salvini abbia agito seguendo una personale scelta, ma “pare che le determinazioni assunte da quest’ultimo abbiano sempre incontrato, direttamente o indirettamente, l’avallo governativo”, ha detto in Giunta il senatore di Italia Vita Francesco Bonifazi.

La risposta di Matteo Salvini

"Open Arms, la giunta del Senato ha riconosciuto che ho svolto il mio dovere di Ministro dell'Interno, vedremo che cosa deciderà l'aula. Di certo chi ha votato Lega mi ha dato il mandato di difendere i confini e la sicurezza degli Italiani, e con orgoglio questo continuerò a fare", così ha scritto Salvini su Twitter.

I 107 tenuti a bordo della Open Arms

Correva il 20 agosto 2019 e mentre a Roma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si recava al Quirinale per rassegnare le dimissioni dopo che Salvini aveva aperto la crisi di Governo, a Lampedusa si consumava un nuovo braccio di ferro su una nave di una Ong con a bordo 107 migranti: la Open Arms.

Salvini decise di tenere a bordo dell'imbarcazione i migranti per giorni fino a quando l'Europa non avesse risposto fornendo il suo appoggio più volte promesso alla questione della redistribuzione dei migranti che giungono dalle varie rotte entrando nelle Frontiere dell'Ue.

Ecco che la procura di Palermo avviava una procedura penale per sequestro di persona, dopo che però la procura di Catania aveva archiviato la posizione di Salvini. Ma la procura di Palermo è stata invece confortata dalla procura di Agrigento che effettivamente ha giurisdizione su Lampedusa.

La vicenda della Open Arms, comunque, si aggiunge al caso nave Gregoretti per il quale Salvini è chiamato a processo.