G7 alla Casa Bianca, gli USA non vogliono farlo in videoconferenza e lo rinviano a fine giugno

O'Brien ritiene che il vertice del G7 si svolgerà in presenza e non videoconferenza, come è d'obbligo in questo periodo: il consigliere di Trump delinea un rinvio per permettere lo svolgimento del summit a fine giugno alla Casa Bianca.

“Qui, a Washington, siamo vicini al picco di infezione o forse l'abbiamo già raggiunto. E se, come prevediamo, lo consente la situazione, vorremmo tenere questo vertice”, ha affermato O'Brien in un’intervista al canale CBS.

“Penso che i leader vogliano incontrarsi di persona, non in videoconferenza. Il presidente ha mandato gli inviti e ci sono buone reazioni”, ha fatto notare il consigliere di Trump.

Tuttavia, la preparazione dell’evento nelle attuali circostanze è un compito complicato, ha fatto notare O'Brien. Sarà necessario fare tamponi a tutte le persone che parteciperanno all’evento e garantire la sicurezza di tutti i leader del G7.

O'Brien ha sottolineato che per le preparazioni dell’evento ci vuole tempo e per questo motivo il summit viene posticipato.

A marzo il portavoce della Casa Bianca Judd Deere aveva annunciato che il summit G7 di Camp David si sarebbe svolto in videoconferenza.

Al summit del G7 parteciperanno Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Francia, Giappone, Canada e Germania.

Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, sono oltre 1,6 milioni i casi conclamati di COVID-19 negli USA, con un bilancio delle vittime che ha superato la quota di 97.000.