Salvini risponde alle accuse sulla sanità lombarda del M5s

Matteo Salvini risponde in aula alle critiche sulla sanità in Lombardia domandando perché la cura al plasma non sia attuata anche nel Lazio e poi attacca anche la Cgil dei no.

“Io penso che ci sia a casa chi non ha ancora visto una lira di cassa integrazione. Dopo due mesi sono più di 2 milioni i cittadini italiani che aspettano la cig”.

E se la cassa integrazione finisce a giugno considerando le ulteriori 9 settimane finanziate dal dl rilancio, mentre i licenziamenti sono bloccati fino a fine agosto, “chi paga?”, si domanda Salvini intervenendo al Senato sull’informativa di Conte, per i periodi che rimarranno scoperti?

Il modello che noi proponiamo è “il modello svizzero. La piccola Svizzera ad oggi ha già erogato sui conti correnti delle imprese 40 miliardi di franchi, rispondendo a 124 mila domande, rispondendo a un solo foglio”.

“Io sono convinto che ad oggi gli italiani sono andati 5 volte in banca, hanno compilato 5 moduli diversi e non hanno visto una lira”, insiste Salvini.

Salvini contro il dl Rilancio

“Non io ma Il Sole 24 Ore di ieri, scrive che servono 91 decreti attuativi” per far si che tutte le misure previste dal dl rilancio possano essere effettivamente utilizzate dagli italiani.

La nostra soluzione dice Salvini, è “il modello Genova” dove “si è costruito il ponte in un mese, senza infiltrazioni, senza morti. Ma il problema è che questo governo è ostaggio della Cgil e non possiamo essere un paese ostaggio della Cgil”.

La Cgil non vuole i voucher, non vuole modificare il Codice degli appalti dice Salvini che poi aggiunge:

“Noi le lasciamo copia della nostra proposta di riforma e sospensione del Codice degli appalti da qui fino al 2026. Perché questo serve alle imprese: lavoro, lavoro, lavoro”.

Sul plasma e le critiche alla Lombardia

Salvini risponde anche alla critica che alla Camera il M5s ha rivolto alla Lombardia e al suo sistema sanitario. Salvini chiede come mai in Regione Lazio non si usi il plasma come in Lombardia che è a costo zero, e perché non si sia istituita una Banca del plasma anche nel Lazio.

“Forse perché ci sono interessi economici diversi?”, afferma Salvini.

Video intervento di Salvini al Senato sul dl Rilancio