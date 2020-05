Bagarre alla Camera: M5S contro l’ospedale Covid Fiera di Milano, insorge la Lega

Dopo l’informativa alla Camera di Giuseppe Conte sull’emergenza sanitaria interviene il M5s con il deputato Riccardo Ricciardi e le sue parole infiammano l’aula.

Il suo discorso è sin dall’inizio provocatorio e più volte viene interrotto dal centrodestra e in particolare dalla Lega.

“Presidente Conte lei ha sbagliato tutto sin dall’inizio. Doveva tenere aperto, poi chiudere, poi ripensarci. Ma perché poi rivolgersi a degli scienziati? E perché quando avevamo 800 morti al giorno ha usato i Dpcm che permettono di intervenire immediatamente?”

Ma l’incendio divampa quando l’esponente grillino tocca la gestione in Lombardia dell’emergenza sanitaria da parte del governo regionale.

“Chi la attacca – riferendosi a Conte – propone il modello Lombardia” dice l’onorevole Ricciardi e prosegue affermando che “l’assessore Gallera si presentava in conferenza stampa annunciando che in Lombardia avevano fatto meglio che in Cina dove hanno costruito un ospedale in 10 giorni, mentre in Lombardia in 6. L’ospedale per cui han speso 21 milioni di euro per 25 pazienti. Ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse e dei cittadini lombardi e non li ha spesi ‘Roma ladrona’, li ha spesi la Lombardia!”.

A questo punto in aula è bagarre e dagli scranni del centrodestra volano parole, ma Ricciardi continua e rincara la dose:

“Lei aveva anche lavorato con il sottosegretario Giorgetti – dice Ricciardi sempre riferendosi a Conte – che le aveva detto: ‘Ma chi ci va più dai medici di base, è finita quella roba lì’. E si è visto come è andata. Si è visto come è andata quella politica iniziata da Formigoni. Lui e il centrodestra in Lombardia hanno tagliato in poco più di 20 anni 25 mila posti letto pubblici. Assegnando il 40% delle risorse alla sanità privata”.