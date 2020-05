Fase 2, discorso di Conte alla Camera dei Deputati: ‘Non è tempo di party e movide’

Ci poniamo in una prospettiva di “rapido ritorno alla normalità” e se “il peggio è alle spalle lo dobbiamo ai cittadini che hanno modificato i loro stili di vita”.

Sono le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha parlato durante l’informativa sull’emergenza Covid-19 alla Camera dei deputati.

“Mi rivolgo in particolare ai giovani” dice Conte, “non è ancora questo il tempo dei party, delle movide, degli assembramenti. Occorre fare attenzione perché esporre se stessi al contagio, significa esporre anche i propri cari”.

La prevenzione e il controllo ora si basano su tre pilastri che non prevedono più le chiusure totali dell’Italia, ma chiusure selettive.

Il piano chiusure nella Fase 2

Il piano in vigore ora permetterà di intervenire “in luoghi specifici” se dovessero “generarsi nuovi focolai”, con chiusure limitate ai territori interessati.

Conte dice che vi è consapevolezza del fatto che le riaperture potrebbero far risalire la “curva del contagio in alcune zone”, ma è “un rischio che abbiamo calcolato” e che si terrà sotto osservazione, ed aggiunge:

“Dobbiamo accettare questo rischio, non possiamo fermarci in attesa di un vaccino, altrimenti non saremo mai nelle condizioni di partire, ci ritroveremo con un tessuto produttivo e un tessuto sociale irrimediabilmente compromesso”.

Una questione di democrazia

Non è solo un fatto economico e sociale dice Conte, ma anche democratico. La “democrazia non può tollerare” una sospensione dei diritti per troppo tempo, perché “sarebbe incompatibile con i principi della nostra Costituzione”.

L’Italia ha fatto più tamponi di altri Paesi

Secondo il presidente del Consiglio, con 3,1 milioni di tamponi, l’Italia si colloca ai primi posti tra i Paesi che hanno fatto il maggior numero di tamponi in base alla popolazione residente: 5.134 tamponi ogni 100 mila abitanti.

L’Italia ha anche avviato un bando internazionale per 5 milioni di test molecolari che sono ora in fase di valutazione, inoltre partiranno il 25 maggio i 150 mila test sierologici volti a mappare il livello di immunizzazione degli italiani sul territorio nazionale.

I test fanno parte del primo pilastro di monitoraggio dell’andamento epidemiologico in Italia.

La app Immuni: test nei prossimi giorni

Per quanto riguarda il secondo pilastro del monitoraggio dei contagi, Conte riferisce che la app Immuni passerà alla fase dei test “nei prossimi giorni” e che il codice sorgente dell’applicazione verrà reso pubblico, in modo tale che tutti lo possano studiare.

Per quanto riguarda i dati raccolti Conte dice: “i dati saranno raccolti solo per monitorare il contagio e cancellati appena terminerà l’emergenza”.

Il potenziamento del servizio sanitario

Il terzo pilastro del sistema di emergenza sanitaria si basa sul potenziamento del servizio sanitario a favore dei pazienti affetti dalla malattia Covid-19.

“I posti letto in terapia intensiva sono pari a 7764”, dice Conte, con un “incremento del 52% rispetto all’inizio dell’emergenza”. Aumentati anche i posti letto nei reparti di pneumologia a 28.299, con un aumento che supera il 300%.

Inoltre saranno disponibili oltre 4.000 posti di terapia semi-intensiva, fruibili non solo da pazienti Covid-19 ma anche in regime ordinario.

Le prossime riaperture della Fase 2

Per quanto riguarda le prossime aperture e il conseguente venir meno delle restrizioni, Conte conferma che il 25 maggio riapriranno le palestre, che dal 3 giugno saranno riaperti i confini regionali e anche quelli del perimetro nazionale esterno, consentendo agli stranieri di fare ingresso in Italia “senza doversi sottoporre alla quarantena obbligatoria” entrando nel nostro Paese.

Confermate le riaperture dei cinema e teatri il giorno 15 di giugno.