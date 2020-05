Cene lussuose a spese dei contribuenti: accuse su segretario di Stato Usa Pompeo

Il canale riferisce che Pompeo, insieme a sua moglie Susan, avrebbe organizzato ricevimenti noti come "Madison Dinners" dal momento in cui ha assunto la guida del Dipartimento di Stato fino al momento in cui la pandemia di Covid-19 ha di fato tolto la possibilità di potervi partecipare. In quasi due anni il capo della diplomazia statunitense ha organizzato una ventina di cene; l'elenco degli ospiti invitati comprende circa 500 persone.

Secondo le fonti citate da NBC News, uomini d'affari, politici e membri del governo, diplomatici e funzionari stranieri, nonché rappresentanti dei media e dello show business erano i commensali in queste cene. Numerosi funzionari del Dipartimento di Stato, rimanendo nell'anonimato, hanno espresso preoccupazione per l'organizzazione di questi eventi dal costo di diversi milioni di dollari.

Il senatore democratico del New Jersey Bob Menendez ha dichiarato di essere "preoccupato per le accuse secondo cui il segretario di Stato sembra utilizzare i fondi dei contribuenti per condurre eventi di politica interna".

A sua volta la portavoce del Dipartimento di Stato Morgan Ortagus ha affermato che tali cene sono "un'opportunità di primo livello per discutere della missione del Dipartimento di Stato e delle difficili questioni di politica estera che gli Stati Uniti devono affrontare".