Telefonata tra Conte e Macron: focus su "risposta economica europea" a coronavirus

Palazzo Chigi ha reso noto che il premier Giuseppe Conte ha avuto colloqui telefonici con il premier sloveno Janez Jansa.

"Il Presidente Conte e il Primo Ministro della Repubblica di Slovenia, Janez Jansa, hanno avuto oggi uno scambio di vedute telefonico riguardo alle prospettive del negoziato sul "Recovery Fund" e all'impatto del Covid-19 sul settore turistico," si legge nel comunicato.

Inoltre oggi c'è stata una telefonata tra il presidente francese Emmanuel Macron e il capo del governo Conte con al centro le prospettive dei negoziati sul Recovery Fund.

"Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica francese, Macron, hanno esaminato in una conversazione telefonica le prospettive del negoziato sul "Recovery Fund" in direzione di un risultato davvero ambizioso e di una risposta economica europea all'altezza della sfida rappresentata dalla crisi da Covid-19," il testo della nota di Palazzo Chigi.

In giornata il capo della Farnesina Luigi Di Maio ha scritto sulla sua pagina social che "l'Europa non può fare a meno dell’Italia."

"Perché se si spezza il tronco di un albero, cadono anche i rami. E non si salva nessuno. Uniti per ottenere più risorse. L’Italia si farà rispettare."

Oggi la proposta franco-tedesca per la creazione di un fondo da 500 miliardi di euro da trasferire ai Paesi più colpiti dal Covid-19 aveva ottenuto il placet del commissario per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni, tuttavia il cancelliere austriaco Sebastian Kurz aveva fatto sapere che la posizione del suo Paese, Olanda, Svezia e Danimarca non era cambiata: sì agli aiuti ai Paesi in difficoltà, ma solo nella forma di prestito, e no trasferimenti di denaro a fondo perduto.

La proposta finanziaria di Germania e Francia è piaciuta alla presidente della Bce Christine Lagarde, che inoltre si è espressa a favore di una maggiore sovranità dell'Europa su politica economica e sanitaria, così come per la revisione del patto di stabilità.