Crimi su sfiducia a Bonafede: ‘Attacco strumentale al Governo’

Il capo ad interim del Movimento 5 stelle ne è convinto, le proposte di sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, sono “solo un attacco strumentale al Governo” condotto in un momento in cui il Paese ha altri problemi a cui far fronte.

“Le imprese e i cittadini soffrono”, dice Vito Crimi su SkyTG24, e non era quindi il caso di “andare a mettere il Parlamento in questo imbuto di una mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia”.

Crimi se la prende con +Europa di Emma Bonino e con tutto il centrodestra, le due realtà politiche che hanno presentato la mozione di sfiducia.

Avvertimento alla maggioranza

“Diciamocelo con chiarezza” Bonafede è “il nostro capo delegazione al Governo” spiega Crimi e quindi non si tocca. Ma se, avverte, “qualcuno nella maggioranza ritiene di votare la sfiducia al ministro Bonafede, è come se votasse la sfiducia al governo”.

Una sorta di avvertimento quello di Crimi: “Credo che sia abbastanza evidente a tutti, per cui sono convinto che non ci saranno sorprese in questo senso”.

La posizione di Renzi

Matteo Renzi nella sue ultima newsletter di ieri aveva aggiunto un “pensierino” sulla mozione di sfiducia a Bonafede che lasciava aperta la porta ad un possibile voto a favore della sfiducia di Bonafede da parte di Italia Viva. In quel pensierino Renzi su Bonafede chiedeva lumi ai lettori.

Di certo c’è la mozione di sfiducia a Bonafede presentata dalle opposizioni sulla bufera scatenata dal giudice Nino Di Matteo, che in una intervista televisiva su La7 aveva accusato il guardasigilli di non averlo scelto alla guida del Dap nel 2018 perché messo sotto pressione dai boss mafiosi. A quelle accuse il ministro Bonafede rispose prontamente intervenendo in diretta con una telefonata smentendo categoricamente la ricostruzione del magistrato.