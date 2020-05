Telefonata tra Di Maio e Lavrov: focus su Libia

Questa mattina telefonata Min. @luigidimaio con Ministro degli Esteri russo #Lavrov. 🇮🇹🇷🇺 Al centro del colloquio il dossier #Libia, che rimane un tema prioritario per l’Italia. Min. Di Maio ha ribadito la necessità di lavorare in maniera sinergica per mettere fine al conflitto. pic.twitter.com/ZVnA0s8jae