Sondaggi, l'amarezza di Calenda in coda: meno consensi di Di Maio

La Lega è l'unica forza politica che conferma il suo trend in discesa anche per questa settimana. E' quanto emerge dal sondaggio di Emg Acqua per Agorà. La riduzione del consenso non riesce però a mettere in difficoltà il partito di Salvini, che resta primo forza politica d'Italia mantenendo una sensibile distanza dagli avversari.

Il Carroccio perde 0,6 punti, ma si mantiene in testa con il 27,3% a quasi 7 punti dal Pd, al 20,8% e oltre 10 punti dal M5S, che con un incremento di 0,3 raggiunge il 15,4%.

Fratelli D’Italia tallona i grillini con il 14,2%, mentre Forza Italia raggiunge il 6,6%. Italia Viva è ferma al 5,0%, Azione, il movimento di Calenda, al 2,4%, La Sinistra 2,2% , Europa Verde al 2,0% e più Europa all' 1,6%.

La fiducia nei leader

Il premier Giuseppe Conte guida praticamente incontrastato la classifica dei leader politici, con il 45% (+1%), distanziandosi dal Giorgia Meloni, stabile al 36%, e Salvini, in calo al 34% (-1%).

Seguono Nicola Zingaretti al 24%, Luigi Di Maio al 21%, Silvio Berlusconi e Carlo Calenda al 19%. Poi Giovanni Toti al 16%, Matteo Renzi al 15%, Vito Crimi al 10%.

Carlo Calenda ha espresso in un tweet ironico la propria "amarezza" per essere dietro Di Maio nei consensi.

"Uno studia, si laurea, lavora mentre frequenta l’università, cresce 4 figli, accumula esperienza manageriale e governativa...e si ritrova due punti sotto Di Maio nella fiducia degli italiani. Sob", lamenta il leader di Azione, che aveva abbandonato il PD proprio in seguito alla convergenza con il M5S nella nuova maggioranza.

​Il Mes

L'istituto ha interpellato gli italiani sull'accesso al fondo salva-stati per fronteggiare con un aiuto destinato alle spese sanitarie dirette e indirette l'emergenza coronavirus.

La maggioranza relativa degli intervistati, il 33%, si è detta favorevole, il 22% contraria, mentre il 18% preferisce non rispondere.