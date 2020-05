DL Rilancio, Berlusconi: "Aziende ancora una volta senza risposte"

Forza Italia è insoddisfatta dalla manovra da 55 miliardi del governo Conte. Il decreto Rilancio "Soddisfa le mie aspettative solo in minima parte e soprattutto troppo tardi. Non per caso, mi dicono che sia già stato ribattezzato non 'decreto rilancio' ma 'decreto ritardo- ha detto Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia in una intervista sul cartaceo de "Il Giornale".

"Attendo naturalmente di leggere il testo completo, non ancora disponibile, ma intanto posso dire che: il precedente decreto Cura Italia doveva mettere in campo 25 miliardi, sino ad oggi ne sono stati soltanto attivati sette. Questa volta sarebbero 55 miliardi, temo ne verranno attivati soltanto un terzo", spiega Berlusconi.

La sanatoria per i migranti

"E soprattutto quando? Il fattore tempo è fondamentale per molte attività sull'orlo della crisi", prosegue. "Prendo atto con molto rammarico" che per agricoltura e turismo "non è stato fatto nulla di ciò che avevamo chiesto".

"Per l`agricoltura è stata adottata un`inutile sanatoria, che pone seri problemi e che comunque non dispiegherà i suoi effetti prima di qualche mese - ha aggiunto -. Insomma, ancora una volta mi sembra che le attese dell'economia italiana siano senza risposta".