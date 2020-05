L'ufficio stampa del ministero degli Esteri della Polonia ritiene semplicistica la posizione delle autorità tedesche, che attribuiscono esclusivamente alla Germania di Hitler le colpe per l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Lo ha detto l'ufficio all'agenzia russa RBC.

La scorsa settimana il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas e il direttore dell'Istituto di storia contemporanea Andres Wirsching hanno scritto in un articolo condiviso per Spiegel che il regime nazionalsocialista del Terzo Reich è l'unico colpevole dell'avvio del secondo conflitto mondiale.

Secondo gli autori dell'articolo, la capitolazione dell'8 maggio 1945 era per i tedeschi il prezzo pagato per l'arrivo al potere di Adolf Hitler e l'incapacità di rovesciare autonomamente il regime nazista.

Ciononostante Varsavia, pur non menzionando le "responsabilità" dell'Unione Sovietica, è convinta che gli autori dell'articolo "non cercano di rivelare tutti i dettagli storici e politici".

"La maggior parte degli storici che hanno esaminato attentamente i documenti dell'epoca <...> concordano sul fatto che senza l'adozione del Patto Molotov-Ribbentrop e del suo protocollo segreto <...> la guerra non sarebbe iniziata", ha commentato il dicastero diplomatico polacco, accusando la Germania nazista e l'Urss di spartizione dell'Europa in sfere d'influenza.

Inoltre i diplomatici polacchi ritengono che le autorità sovietiche siano colpevoli della repressione dei polacchi.

A Mosca i tentativi delle autorità polacche di ritenere l'Unione Sovietica responsabile dello scoppio della guerra sono stati ripetutamente definiti inaccettabili. In precedenza il presidente Vladimir Putin ha ricordato che l'Unione Sovietica fece enormi sforzi per creare un patto anti-Hitler che nessuna delle potenze occidentali appoggiò. Inoltre i principali Paesi occidentali firmarono l'Accordo di Monaco nel 1938, "distruggendo la Cecoslovacchia", ha osservato. In particolare, sottolinea Putin, Varsavia scese a patti con Hitler, concordando sul fatto che la Polonia si sarebbe presa parte della Cecoslovacchia: la regione di Tieszyn e un'altra provincia vicina.