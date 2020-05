Rouhani definisce l'amministrazioen Trump "la più malvagia nella storia"

L'attuale amministrazione americana è la peggiore e la "più cattiva" della storia americana, ha affermato il presidente iraniano Hassan Rouhani.

"E' il governo peggiore e più malvagio che gli Stati Uniti abbiano mai avuto. Quale altro governo ha assassinato il nostro comandante militare durante una missione?" ha chiesto Rouhani riferendosi all'uccisione di gennaio del comandante della forza Quds delle guardie rivoluzionarie, Qasem Soleimani, in uno attacco con droni a Baghdad.

Gli Stati Uniti "sono sempre stati uno stato terrorista" e "hanno sempre agito contro nazioni indipendenti", ha suggerito Rouhani, ma l'enormità dei crimini dell'attuale amministrazione sono "senza precedenti", in particolare in mezzo alla furiosa crisi globale del coronavirus.

“Non riesco a ricordare in America una Casa Bianca così disumana, dal cuore di pietra, così spietata, così incompetente, così poco familiare. Quando guardi il segretario di stato, è come se non avesse letto l'ABC della politica", ha detto Rouhani, riferendosi al segretario di Stato Mike Pompeo e alla sua serie di osservazioni bellicose contro Teheran.

Le accuse di Pompeo

Mercoledì, il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha accusato l'Iran di utilizzare le sue risorse per "fomentare il terrore in tutto il mondo" invece di usarle per affrontare la crisi sanitaria del coronavirus.

Rouhani ha formulato le osservazioni mercoledì durante un discorso al gabinetto, dove ha affermato che sebbene ogni nazione stia attualmente vivendo le dure "prove" imposte dal coronavirus, ciò è particolarmente vero per l'Iran e il suo popolo, perché nessun'altra nazione è stata sotto lo stesso tipo di "assedio" che l'Iran ha affrontato negli ultimi due anni di pesanti sanzioni statunitensi.