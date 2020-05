CIA: Cina ha tentato di ritardare avvertimento globale del coronavirus dell'OMS

La CIA è la seconda agenzia di intelligence occidentale ad accusare la Cina di aver cercato di nascondere la gravità dell'epidemia di coronavirus. La scorsa settimana, i media tedeschi hanno riferito che secondo il Servizio di intelligence federale Xi Jinping abbia tentato personalmente di mantenere il mondo inconsapevole della trasmissione di virus da uomo a uomo. Sia la Cina che l'OMS negano un insabbiamento, secondo Newsweek.

Sebbene tale affermazione non sia stata pubblicata ufficialmente, i suoi contenuti sono stati confermati alla testata dai funzionari dell'intelligence. Presumibilmente si sostiene che la Cina abbia minacciato l'OMS di smettere di collaborare con le indagini sul virus se questo avesse dichiarato l'epidemia un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale (PHEIC).

L'OMS ha rifiutato di commentare discussioni specifiche con gli Stati membri, ma ha affermato in una nota a Newsweek che "basa le sue raccomandazioni sulla scienza, le migliori pratiche di salute pubblica, prove, dati e consigli di esperti indipendenti".

Questa dichiarazione arriva mentre l'amministrazione Trump sta accusando la Cina di aver coperto la gravità dell'epidemia nella sua fase iniziale - presumibilmente col fine di guadagnare tempo per fare scorta di forniture mediche - e di rilasciare il coronavirus mortale da un laboratorio a Wuhan, l'epicentro di la pandemia. La Cina rifiuta categoricamente le accuse e sostiene di essere stata sempre trasparente nei confronti del virus.

Il rapporto tedesco

Le accuse della CIA rispecchiano quelle di un recente rapporto sulla rivista Der Spiegel, che citava il servizio di intelligence straniero della Germania affermando che il presidente cinese Xi Jinping aveva fatto pressioni personali sul capo dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus per sopprimere le notizie sull'epidemia.

È stato affermato che in una conversazione del 21 gennaio, il presidente Jinping aveva detto a Ghebreyesus di non fornire informazioni sulla trasmissione del virus da uomo a uomo e di ritardare qualsiasi dichiarazione di pandemia. Funzionari della CIA che hanno parlato con Newsweek non hanno detto se sospettavano che Xi avesse cercato di fare pressione sull'OMS.

OMS e Cina smentiscono

L'organizzazione ha già smentito le affermazioni di Der Spiegel e ha sottolineato diverse incoerenze. Ad esempio, la Cina ha confermato pubblicamente che il virus passa da persona a persona il 20 gennaio, prima della presunta conversazione, e l'OMS lo ha confermato solo due giorni dopo, dopo che i suoi esperti hanno visitato Wuhan.

Un avviso PHEIC (una procedura diversa dalla dichiarazione di una pandemia) viene emesso quando un focolaio di una malattia rappresenta un rischio per più di un paese e richiede una risposta internazionale coordinata. Attiva varie misure di sanità pubblica, tra cui richieste di maggiori finanziamenti e risorse per contenere la sua diffusione internazionale, nonché raccomandazioni su commercio e viaggi.

L'OMS ha riunito il comitato di emergenza il 22 e 23 gennaio per discutere tale dichiarazione, ma i suoi esperti - che avevano già prove della trasmissione da uomo a uomo - hanno concluso che l'epidemia non costituiva un PHEIC al momento. È stato il 30 gennaio che è stato finalmente emesso un avviso globale.