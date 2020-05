Turchia denuncia la formazione di "un'alleanza del male" di 5 Paesi

Ieri i ministri degli Esteri di Grecia, Cipro, Francia, Emirati Arabi ed Egitto si sono visti in videoconferenza per denunciare le attività di trivellazione della Turchia nel Mediterraneo orientale, nonché le sue operazioni militari in Libia nell'ambito dell'accordo con il governo di unità nazionale a Tripoli; oggi è arrivata la risposta di Ankara.