Sondaggio politico della settimana, chi sale e chi scende?

Il nuovo sondaggio politico di sintesi della settimana che va dal 3 al 9 maggio, è stato da poco pubblicato da Openmedia e delinea un quadro politico in nuovo mutamento, un po’ come in quelle calde zone del pianeta dove i vulcani non sono mai fermi e i terremoti frequenti.

Dopo lunghi mesi di decrescita allarmante il M5s rinsalda la sua posizione al terzo posto e sale al 16,1% di media, prendendo in considerazione nove tra i maggiori sondaggi elettorali pubblicati dagli istituti di ricerca.

La lotta al momento è qui, tra il terzo e quarto posto, tra il Movimento 5 stelle senza capo politico e Fratelli d’Italia con a capo la condottiera Giorgia Meloni, la sorprendente performance del partito di centrodestra con il suo 13,9% doppia i consensi di Forza Italia che si attesta al 6,5%.

Al primo posto sempre la Lega per Salvini premier, ma ancora in arretramento rispetto alle settimane precedenti, rappresenta il 26,4% delle intenzioni di voto.

Il Partito Democratico sembra gestire la distanza dal partito in fuga, lo lascia spendere le sue energie prima dell’assalto finale: o almeno così sembra. Il Pd è al 21,4% dei consensi secondo il sondaggio politico settimanale di Openmedia.

Questi i partiti politici principali, a cui seguono Italia Viva al 3,2%, che proprio non riesce a sottrarre elettorato a Forza Italia. Subito dietro La Sinistra al 2,9% e al 2,1% a sorpresa si colloca Azione di Carlo Calenda l’europarlamentare ex ministro del Pd al tempo del governo Gentiloni.

I Verdi rappresentano l’1,9% delle intenzioni di voto e infine +Europa che raccimola appena l’1,8% delle intenzioni di voto.