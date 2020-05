Salvini ipotizza il pagamento di un riscatto per Silvia Romano

Matteo Salvini ipotizza che per Silvia Romano si sia pagato un riscatto, non vuole fare polemica gli interessa che la ragazza sta in Italia, ma prima di fare certe cose bisogna pensarci cento volte.

“Ben tornata Silvia”, dice Matteo Salvini ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più salutando il rientro in Italia della cooperante milanese Silvia Romano.

Incalzato dalla giornalista che le chiede del suo diverso atteggiamento in questa occasione rispetto al caso delle due cooperanti italiane Vanessa e Greta rapite in Siria, Salvini dice:

“è chiaro che in questi casi nulla accade gratis, ma non mi interessa e non è il momento di chiedere chi ha fatto o ha pagato cosa. Auguro lunga e serena vita a questa ragazza”.

Salvini lascia così intendere che per il rilascio di Silvia sia stato pagato un riscatto, così come avvenne per le due cooperanti.

Ma in quel caso il tono di Salvini non fu di bentornato, anzi, disse che il pagamento di un eventuale riscatto sarebbe stato un insulto agli italiani, ricorda la Annunziata.

E Salvini precisa che in quella occasione le due cooperanti non avevano neppure messo piede in Italia che già annunciavano di voler tornare in Siria.

Fare il ministro degli Interni fa bene a tutti

La Annunziata però crede che il “passaggio al governo” abbia fatto bene a Salvini ed è per questo motivo che abbia accolto l’arrivo di Silvia in modo diverso rispetto alle due cooperanti.

Da ministro dell’Interno Salvini ha imparato “a portare ancora più rispetto degli uomini e delle donne in divisa che fanno un lavoro che a volte non viene percepito”.

E bisogna quindi evitare di compiere azioni o di fare scelto che possono mettere a repentaglio la loro vita in Italia come all’estero conclude Salvini.

Silvia Romano è atterrata oggi all'aeroporto di Ciampino, dove l'hanno aspettata il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato la liberazione di Silvia su Twitter. "Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia!", ha scritto Conte.