Telefonata Putin-Trump: discussi la lotta alla pandemia ed il mercato di petrolio

Alla vigilia del 75° anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale i leader dei due paesi hanno discusso la cooperazione in materia della lotta alla diffusione del coronavirus, il mercato petrolifero, nonchè i contatti bilatrerali in altri settori.

Anniversario della Vittoria

I presidenti si sono scambiati gli auguri per il 75° anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, in cui l’URSS e gli USA furono alleati.

“Si sottolinea che, seguendo queste tradizioni, la Russia e gli Stati Uniti sono in grado di fare molte cose per la soluzione delle questioni acute dell’oggigiorno, tra cui la garanzia di stabilità strategica, la lotta al terrorismo, la risoluzione dei conflitti regionali e la lotta alle epidemie”, si legge in un comunicato del Cremlino.

Washington PROPONE aiuto a Mosca

A proposito dell’emergenza di COVID-19, Putin e Trump hanno stimato come positiva la cooperazione tra i paesi e la parte americana ha espresso l'iniziativa di fornire supporto nella lotta contro la diffusione del coronavirus.

"Riguardo alla pandemia del coronavirus, è stata data una valutazione positiva alla cooperazione bilaterale. Si è concordato di aumentare ulteriormente il coordinamento in questo ambito. In particolare è stato proposto dalla parte americana di inviare un lotto di attrezzature mediche in Russia", fa notare il comunicato.

Prezzi di petrolio

Le parti hanno toccato anche il tema del mercato del petrolio che ha subito una forte crisi. Dopo un calo drastico dei prezzi nella fine di marzo, a metà aprile i paesi produttori del petrolio avevano raggiunto un’accordo sui taglio all’estrazione del greggio.

Vladimir Putin e Donald Trump hanno sottolineato la tempestività con cui è stato raggiunto il nuovo accordo OPEC+. L’accordo dei paesi produttori del petrolio è entrato in vigore il primo maggio e, come riferito nel comunicato, ha avuto un effetto pratico sulla stabilizzazione dei prezzi del petrolio.