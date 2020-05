Il centrodestra presenta in parlamento la mozione di sfiducia per Bonafede

Non si placa la bufera che ha investito il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Dopo le audizioni in Camera e Senato, il centrodestra deposita la mozione di sfiducia. Adesso il parlamento dovrà pronunciarsi.

E' stato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla trasmissione l'Aria che Tira, a dare l'annuncio.

#Salvini: Sfiducia a Bonafede? Ce l'hanno chiesto in tanti, abbiamo presentato la mozione. Sarà ora il Parlamento a stabilire se sia normale quanto accaduto: scarcerazione di 400 delinquenti, rivolte nelle carceri con morti e feriti, le accuse di un magistrato... #lariachetira pic.twitter.com/uykBpu2DpS — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 7, 2020

"Sfiducia a Bonafede? Ce l'hanno chiesto in tanti, abbiamo presentato la mozione. Sarà ora il Parlamento a stabilire se sia normale quanto accaduto". "Non sta a me - ha proseguito - ricordare le rivolte nelle carceri, con morti e feriti, la scarcerazione, siamo arrivati a più di 400, fra mafiosi, assassini, delinquenti usciti dalle carceri nell'inattività, quantomeno, del ministero della Giustizia".

"Non entriamo poi - ha concluso - nel merito, da garantista, delle dichiarazioni del giudice Di Matteo che hanno sollevato ombre preoccupanti sulle nomine da parte del ministro Bonafede, su quello che è accaduto, su pressioni o su omissioni, io non so se abbia ragione il giudice Di Matteo o se abbia ragione il ministro Bonafede, entrambi non possono aver ragione".

Gli fa eco la presidente di FDI, Giorgia Meloni, che ha ricordato il lavoro delle forze dell'ordine e le famiglie delle vittime della mafia."Spero che il Parlamento abbia, almeno su questo, un sussulto di dignità".