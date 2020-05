Salvini: "Con regolarizzazione lavoratori migranti Lega in Piazza"

L'ex ministro dell'interno ha minacciato di scendere in piazza in caso di approvazione della proposta di Italia Viva.

La Lega Nord è pronta a dare battaglia e a scendere in piazza se arrivasse l'ok alla proposta di Italia Viva di una sanatoria per i lavoratori irregolari.

"Se ci sarà una sanatoria di centinaia di migliaia di abusivi, la Lega scenderà in piazza nel rispetto delle regole, come fanno tanti commercianti incredibilmente multati", lo ha detto il leader del Carroccio in diretta a L'aria che tira.

Sul proprio profilo Twitter l'ex ministro dell'Interno ha quindi ripreso tale concetto, sottolineando come il suo partito sia aperto ad una proroga per coloro che si sono visti scadere il permesso di soggiorno e che si trovano in difficoltà per il rinnovo, ma ha ribadito la propria profonda contrarietà ad una sanatoria indiscriminata.

#Salvini: Se bisogna allungare per un breve periodo di tempo il permesso di soggiorno a coloro che avevano un contratto di lavoro e che è scaduto in questi mesi: non c'è problema. Se bisogna fare una sanatoria indiscriminata per 600.000 clandestini: è follia. #lariachetira — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 7, 2020

​La polemica sulla regolarizzazione

Nei giorni scorsi si è accesa la polemica all'interno delle forze di governo, non concordi sulla proposta del partito dell'ex premier Matteo Renzi, di regolarizzare 600.000 lavoratori impiegati nel settore agricolo.

Il Movimento Cinque Stelle hanno infatti chiuso a tale ipotesi, con il PD che invece aveva dato l'ok, ma per un numero inferiore, sui 250-300.000 lavoratori mentre il ministro Bellanova ha minacciato le dimissioni in caso di bocciatura della proposta.

La regolarizzazione darebbe la possibilità di accesso al reddito di emergenza a una fetta di lavoratori che sinora sono rimasti esclusi da ogni misura di sostegno.

La discussione per inserire il provvedimento nel decreto di maggio, da approvare nelle prossime ore, è ancora in corso.

Favorevole la ministra degli Interni, Luciana Lamorgese, che sottolinea la "condivisione su tema emersione del lavoro nero. Diamo la possibilità a cittadini italiani e stranieri di farlo emergere, per garantire diritti ma anche per motivi di sicurezza sanitaria. Lavoriamo per questo".