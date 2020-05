Nuovo sondaggio politico Swg conferma calo Lega e momento positivo M5s

Il nuovo sondaggio politico di Swg è stato elaborato nel pomeriggio di lunedì 4 maggio e pubblicato nel Tg La7 delle ore 20.00 da Enrico Mentana.

Ancora una volta viene confermato il calo significativo della Lega per Salvini premier che perde il 0,9% calando al 27,3% delle intenzioni di voto degli italiani. Un risultato del tutto simile a quello reso disponibile ieri da OpenMedia che teneva conto della media dei sondaggi politici degli istituti demoscopici emessi la settimana scorsa.

In seconda posizione il Partito Democratico che cede il -0,1% ma resta sopra il 20% e terzo è il Movimento 5 stelle che sale al 16,2% (+0,8%) rosicchiando intenzioni di voto in particolare alla Lega di Salvini.

Fratelli d’Italia stupisce ancora

A stupire, secondo il sondaggio politico di Swg del 4 maggio, è il risultato di Fratelli d’Italia che balza al 14,9%, guadagnando il +1,1%. Un risultato sorprendente che rafforza la posizione del partito nel centrodestra, dove Forza Italia ha perso lo 0,8% portandosi sotto il 6% e quindi al 5,3% delle intenzioni di voto.

Le altre sorprese

A sorpresa dietro Fratelli d’Italia c’è Sinistra italiana con il 3,3% e allora ci si domanda dove sia finito Italia Viva e la risposta arriva sul secondo tabellone: 3% (-0,4%).

Se si fa eccezione per il risultato di Azione di Carlo Calenda che guadagno lo 0,2% portandosi al 2,5%, gli altri partiti minori perdono tutti.

Anche i Verdi non reggono più, segno che l’effetto Greta Thunberg in questa fase storica è quanto meno in stand by. I Verdi, infatti, avevano raggiunto il 2,4% durante i mesi di massima attenzione ai temi dell’ambiente.