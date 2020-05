Elezioni regionali in Veneto, per Zaia si possono fare il 12 luglio

Elezioni regionali nel Veneto il 12 luglio, è questa la proposta del governatore Luca Zaia per consentire ai cittadini di eleggere il nuovo governatore. Voto estivo in regione, quindi.

Per il governatore della Regione Veneto Luca Zaia il 12 luglio è la data utile per poter votare in Regione e dare agli elettori la possibilità di eleggere il nuovo governatore. Lo ha detto durante una conferenza stampa quotidiana presso la Protezione Civile di Marghera.

Il governatore del Veneto ha fretta di votare e vorrebbe che la seconda domenica di luglio fosse un election day estivo.

Un election day, perché le Regioni chiamate ad eleggere il nuovo presidente sono ben 6 e anche Vincenzo De Luca, governatore della Campania, in recenti conferenze stampa aveva indicato il mese di luglio come “ideale”.

Il Governo centrale sarebbe a favore di una simile data, prosegue Zaia.

Luglio è in Italia mese di vacanze estive e di partenze per il mare, che nel 2019 era stato preferito da un numero crescente di italiani (+18,4%) rispetto al mese di agosto secondo i dati di Federalberghi. Oggettivamente la pandemia ha ridisegnato ogni prospettiva del 2020.

Il governatore ha anche affermato che nonostante le polemiche sulle sue possibili ambizioni politiche, lui resterà in Veneto.

"Tutti mi vogliono da qualche parte ma io resto in Veneto. Sallustio diceva che il sentimento che viene dopo la gloria è l’invidia. Piantela con questa storia che ci crea solo problemi, dobbiamo governare una regione complessa e non abbiamo tempo da perdere in distrazioni", ha sottolineato Zaia.

L’insistenza di Zaia

Già il due maggio nella conferenza stampa di mezzogiorno Zaia aveva espresso la sua volontà di portare il Veneto nelle urne il 12 di luglio. E ragionava che se dal 18 maggio si apre tutto, come si fa a giustificare ai cittadini che poi non si possono organizzare le elezioni la seconda domenica di luglio?