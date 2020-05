Ue contribuisce con 1 miliardo € per la lotta globale contro il coronavirus

Lo scorso 15 aprile la presidente della Commissione Europea aveva promosso l'iniziativa per organizzare una maratona di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alla lotta globale contro Covid-19. L'obiettivo della maratona è raccogliere 7,5 miliardi di euro per lo sviluppo di vaccini, medicine e metodi di diagnosi per tutto il mondo.

"Voglio iniziare questa maratona con l'annuncio del contributo della Commissione Europea. La Commissione Europea verserà 1 miliardo di euro per il "Coronavirus Global Response". Si tratta di uno sforzo paneuropeo", ha affermato la von der Leyen.

La Germania stanzierà 525 milioni di euro per lo sviluppo di un vaccino e la lotta contro la pandemia di COVID-19 a livello globale, ha affermato a sua volta la cancelliera Angela Merkel.

"La Germania è impegnata a raggiungere questo obiettivo. Il nostro contributo diretto a questo evento sarà di 525 milioni di euro. Generalmente aumenteremo il nostro contributo per la sanità globale ad 1,3 miliardi di euro", ha dichiarato la Merkel durante la videoconferenza per la raccolta fondi.

A loro volta le autorità francesi intendono stanziare 500 milioni di euro per lo sviluppo di vaccini antivirali. Lo ha annunciato oggi il presidente francese Emmanuel Macron durante la conferenza "Coronavirus Global Response".

"La Francia si impegnerà ad erogare ulteriori 500 milioni di euro", ha dichiarato l'inquilino dell'Eliseo.

Anche la Spagna verserà 125 milioni di euro per lo sviluppo di un vaccino, lo ha confermato il primo ministro del paese Pedro Sánchez.

"La Spagna si unisce a questa fantastica iniziativa. Voglio annunciare che il governo spagnolo contribuirà a questi sforzi con 125 milioni di euro", ha chiarito il premier.

Tutti i mezzi contro il coronavirus, inclusi il futuro vaccino, i medicinali, gli strumenti per diagnosticare il coronavirus, devono essere accessibili a tutti i Paesi del mondo, ha dichiarato il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

"Questi nuovi strumenti ci aiuteranno a controllare completamente la pandemia e devono essere considerati come beni globali comuni, accessibili per tutti", ha affermato.

Anche la Merkel alcuni giorni fa ha detto che i vaccini contro il coronavirus che saranno sviluppati nell'UE saranno disponibili in tutto il mondo.

In precedenza il miliardario e filantropo Bill Gates aveva promesso al premier Conte finanziamenti a sostegno della ricerca scientifica per vaccini.