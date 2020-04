Salvini: "Il governo potrà usare 35 miliardi solo grazie a noi"

Nel suo intervento al Senato, il leader leghista ha criticato la gestione dell'emergenza sanitaria, accusando il governo di non aver fatto nulla di concreto per sostenere gli italiani.

L'intervento del leader della Lega prosegue con una dura critica nei confronti dell'operato del governo, limitato a definire restrizioni alle libertà degli italiani ma incapace, a detta di Salvini, di mettere in campo quelle misure necessarie per dare sostegno ai cittadini.

"Faremo, faremo, faremo, la prossima volta venga qui e dica abbiamo fatto", dice a Conte. "Se siete riusciti a far indispettire in una settimana vescovi, imprenditori baristi, parrucchieri, ristoratori e genitori, o sono tutti leghisti o sono tutti realisti - attacca Salvini - evidentemente state sbagliando qualcosa". "Qualcuno sta trattando gli italiani come bimbi all'asilo - aggiunge - Gli italiani sono stati rispettosi, ricchi di generosità e di dignità. Dite poche cose e quelle facciamo. Lei non è pagato per elencare quello che non va, ma risolvere quello che non va".

Poi lancia una frecciata anche alla Cgil che, secondo Salvini, con i suoi no blocca ogni proposta per rilanciare le attività economiche. "Abbiamo un Paese intero in ostaggio della Cgil, che dice quello che si può fare e quello che non si può fare".

L'occupazione del Senato

Salvini ha menzionato poi la protesta della Lega, che la scorsa notte ha occupato i banchi delle aule di Camera e Senato, per avere delle "risposte concrete". Protesta che, garantiscono i leghisti, continuerà ad oltranza.

“Dormire in quest’aula, lo faremo fino a che in quest’aula non si daranno risposte concrete agli italiani: basta chiacchiere, basta parole. La prossima volta, presidente Conte, non ci porti promesse ma fatti realizzati”, dice Salvini.

“Dalle scelte in quest’aula dipenderà il futuro dei nostri figli. Qualcuno vede per l’Italia un futuro da colonia cinese, qualcuno da colonia tedesca, io la Lega e il centrodestra vediamo per l’Italia un futuro orgogliosamente italiano”, ha precisato il leader leghista.

Infine strizza l'occhio a Renzi, intervenuto in aula poco prima. "C'è qualcuno nella maggioranza che ha detto cose concrete".