Allarme a Montecitorio per deputato positivo tra i banchi della Camera

In seguito alla presenza in aula di un deputato leghista positivo al coronavirus, alcuni parlamentari hanno chiesto di rafforzare misure di distanziamento e di usare il voto telematico.

Preoccupazione alla Camera dei Deputati, in seguito alla presenza di un onorevole leghista positivo al coronavirus, durante la seduta dello scorso venerdì. Si tratta del trentino Diego Binelli.

Ne dà conferma il collega Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze, che adesso è stato messo in quarantena assieme ad altri cinque deputati, per essersi seduto accanto all'on. Binelli.

Sono già diversi i parlamentari contagiati. Tra questi il viceministro alla Salute Sileri, e poi Cirielli, Ascani, Lotti, Pedrazzini, Sileri e Gribaudo.

Maggiore sicurezza in aula

Questo episodio ha destato preoccupazione fra i membri della Camera, che adesso chiedono un rafforzamento delle misure di sicurezza. Alessandro Fusacchia (+Europa) e Emanuele Fiano (Pd) hanno chiesto alla presidenza l'utilizzo di altre aule di Montecitorio, per poter garantire il distanziamento durante le sedute, e il voto telematico.

Il vicepresidente Fabio Rampelli ha garantito una risposta in giornata a queste richieste, dalla riunione della Conferenza dei capigruppo in programma per oggi.

Obbligo di mascherina

Cambiano le modalità di partecipazione alle attività della Camera. La mascherina diventa obbligatori per chi vuole parlare dal proprio banco, altrimenti dovrà prendere parola in mezzo all'emiciclo dove sono posizionati microfoni a stelo.

Inoltre, per garantire il distanziamento, i deputati prendono posto anche nelle tribune, e sono dotati di microfono e monitor per poter seguire i lavori e votare. L'aumento degli spazi permette una partecipazione di 494 deputati, disposti in 355 in aula e 139 nelle tribune, con un'autoriduzione del 75% dei gruppi parlamentari.