Coronavirus, Salvini: Conte si vede solo in tv

In collegamento su Italia 7 Gold, Matteo Salvini ha parlato come ospite al programma Aria Pulita in merito alla imminente Fase 2, rispondendo alle domande degli ascoltatori.

Il leader della Lega Matteo Salvini, in collegamento su Italia 7 Gold al programma Aria Pulita, ha parlato dell'imminente arrivo della Fase 2 rispondendo alle domande degli ascoltatori.

"Conte viene domani alle 12.30 a fare un'informativa, ma viene a raccontare quello che ha già detto in tv, nel resto del mondo non funziona così. Noi vorremmo rappresentare i cittadini. Oggi pomeriggio sarò in Senato e si parlerà del Def: scommettiamo che in Aula non ci sarà un ministro?. Noi non abbiamo qualcuno che ci dia risposte, Conte lo vediamo in tv" ha dichiarato il leader della Lega Salvini.

"Vedremo di essere più incisivi per far ascoltare la voce dei cittadini e a fare tutte le pressioni possibili", ha concluso Salvini.

​Negli ultimi sondaggi elettorali si registra che l'emergenza pandemica sta mettendo in discussione il consenso della Lega, unico partito in declino mentre tutte le altre forze politiche di centrodestra e centrosinistra vedono crescere le proprie percentuali di fiducia. Nel frattempo Salvini è intervenuto in merito alla ripresa del Paese richiedendo un'archiviazione delle autocertificazioni e più fiducia agli italiani.