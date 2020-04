Sondaggi elettorali, exploit del M5S, Lega invece perde 1,2% ma resta primo partito

L'emergenza pandemica sta mettendo in discussione il consenso della Lega, unico partito in declino mentre tutte le altre forze politiche di centrodestra e centrosinistra vedono crescere le proprie percentuali di fiducia. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7, andato in onda la sera del 27 aprile.

Il partito guidato da Matteo Salvini, secondo queste rilevazioni, perde l'1,3%, pur mantenendosi primo partito con il 28,2% dei consensi. Il PD ne approfitta per accorciare la sua distanza dal Carroccio, anche se di poco, dato che il consenso aumenta solo di 0,3 punti, che portano i dem a un timido 20,3%.

Boom del Movimento 5 Stelle, che guadagna un punto netto di consenso e si porta al 15,4%, allontanando il partito di Giorgia Meloni, che continua a crescere. Fratelli d'Italia, infatti, con mezzo punto percentuale in più, talloneggia i grillini con il 13,8%.

Va bene anche a Forza Italia, che guadagna +0,3 punti e si porta al 6,1%. Testa a testa per Italia Viva e La Sinistra, con 3,4% di consensi. In coda ci sono Azione, con il 2,3%, +Europa al 2,1%, i Verdi 1,9% e Cambiamo all'1%.

L'opinione sul Recovery Fund

L'istituto ha interpellato gli italiani sullo strumento del Recovery Fund, annunciato dal premier Conte lo scorso 23 aprile, come grande passo avanti per l'Italia.

Per il 50% degli intervistati si tratta di un compromesso accettabile, mentre solo il 13% lo ritiene una vittoria dell'Italia. Il 15% pensa invece che aver accettato l'accordo sia un grave cedimento del Paese. Infine, il 22% non si esprime.